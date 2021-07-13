115 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 95 заболевших – жители региона, остальные 20 – вахтовые рабочие, прибывшие из других регионов РФ. Всего с начала пандемии выявлено 41 382 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 670 ямальцев. У 76 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, 32 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 442 ямалец.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 13.07.21

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