Угонщик в Ноябрьске погиб, пытаясь скрыться от ДПС

Смертельное ДТП в нефтяной столице Ямала произошло сегодня, 14 июля, около 3:00. Как рассказали в ГИБДД по ЯНАО, примерно за 15 минут до аварии жительница города сообщила в дежурную часть полиции об угоне автомобиля Kia Rio. Ориентировка была передана наряду ДПС.

Уходя от преследования, 20-летний злоумышленник не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в столб, при этом молодой человек вылетел из салона. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи. Силовики проводят проверку по факту происшествия.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

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