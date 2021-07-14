114 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки на Ямале

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 114 новых случаев covid-19. Из них 99 – это жители региона, 15 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 41 496.

По последним данным, в больницах округа под наблюдением врачей находится 675 ямальцев, 71 в тяжелом состоянии, 33 ямальцам требуется поддержка аппарата ИВЛ. За прошедшие сутки медики констатировали 1 летальный исход от коронавируса.

В то же время, специалисты сообщают о 95 выписанных из больниц жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 39 612 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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