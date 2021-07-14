В Муравленко заболели ковидом подростки из летних трудовых отрядов

Вспышки коронавируса зарегистрировали в молодежных трудовых отрядах в Муравленко. Об этом сообщила глава города Елена Молдован на заседании оперштаба по борьбе с covid-19. На изоляцию отправили 50 подростков. В августе работу отрядов временно приостановят. В детских садах города тоже выявили случаи заражения. Там остаются закрытыми четыре группы.

Для больных коронавирусной инфекцией на Ямале развернули 763 койки. По последним данным, 88 из них пока свободно, но в некоторых городах и селах места уже заканчиваются – например, в инфекционном отделении больницы в Тарко-Сале.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 14.07.21

114 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки на Ямале. / Угонщик в Ноябрьске погиб, пытаясь скрыться от ДПС. / 115 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»