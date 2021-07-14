На Ямале в реку Таз выпустили 1,3 миллиона мальков муксуна

В акваторию реки Таз выпущено 1,3 миллиона мальков муксуна.

Молодь муксуна на восток региона была доставлена в июне с рыбоводного завода в Харпе. В садковой линии, установленной в русле реки Таз, её кормили и тщательно следили за температурой воды. Сейчас, со слов специалистов, мальки достигли веса в полтора грамма и готовы к тому, чтобы жить на свободе.

Из-за большого объема рыбы выпуск продолжался несколько дней. Мальков взвешивали прямо на садковой линии и быстро выпускали в реку Таз. Температура воды в реке составляла около 15 градусов, что является оптимальной для мальков.

«Сейчас на подращивании у рыбоводов тазовской садковой линии остались еще порядка двухсот тысяч мальков муксуна, выпуск которых запланирован на конец августа – начало сентября, когда они достигнут навески свыше 10 граммов», – рассказал Анатолий Маркин, заведующий сектором развития рыбохозяйственного комплекса окружного департамента АПК.

Как напомнили в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО, садковая линия, приобретенная за счет окружного бюджета, была установлена на реке Таз в прошлом году. Проектная мощь комплекса для выращивания рыбы составляет 1,8 млн особей сиговых.

Рядом с комплексом завершается строительство корпусов рыборазводного производства. Сейчас специалистами подрядной организации заканчивается установка автоматических кормушек и озеленение прилегающей территории. Сдача объекта в эксплуатацию намечена в третьем квартале текущего года.

Отметим, что в этом году Собский рыбоводный завод установил еще одну садковую линию. Сооружение, представляющее собой каркас из 30 рыбоводных садков размером 5x5 метров каждый, в начале июня текущего года было смонтировано в русле протоки Лоранпосл, Приуральского района. На сегодня в этом «плавучем доме» подрастают 5 млн экземпляров мальков муксуна. Их выпуск запланирован на конец июля.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 14.07.21

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