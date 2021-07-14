В Лабытнанги два большегруза не поделили дорогу

В Лабытнанги столкнулись самосвал и автоцистерна. ДТП произошло на одной из городских дорог днем 14 июля.

«По предварительной информации, водитель самосвала «Скания», груженого щебнем, не убедился в безопасности и не предоставил преимущество водителю автомобиля КамАЗ, в результате чего произошло столкновение», – сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Автоцистерна получила существенные повреждение, водителя большегруза доставили в горбольницу Лабытнанги. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются автоинспекторы – проводится проверка.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 14.07.21

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