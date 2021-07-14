Ямал вошел в ТОП-30 страны в рейтинге заключительного этапа олимпиады школьников

Ямальские ученики подняли регион в интеллектуальный ТОП-30 страны. Четыре победительницы олимпиады по ОБЖ и двое призеров по обществознанию и литературе из Лабытнанги и Муравленко стали настоящей гордостью региона.

«Это лучший результат за последние шесть лет. Благодаря им ЯНАО вошел ТОП-30 регионов в рейтинге заключительного этапа олимпиады, поднявшись с 60 на 21 место», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

За высокие достижения победителей и призеров ждут «губернаторские» выплаты: школьницы получат по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Кроме того, будут поощрены и педагоги, которые занимались подготовкой ребят.

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