Дмитрий Погорелый указал коммунистам на пробелы в их антипрививочной кампании

Главный разработчик постановления о повышенной готовности в период пандемии коронавируса на Ямале Дмитрий Погорелый ответил на выпады КПРФ, ведущих кампанию против принудительной вакцинации. По мнению Погорелого, тема развивается искусственно, учитывая, что ни в одном документе правительства нет фразы «обязательно».

«Пока необходимости в обязательной вакцинации в правительстве ЯНАО не видят. На мой взгляд все зависит именно от добровольного решения прививаться. Чем больше населения округа вакцинируется, тем меньше шансов вирусу распространиться. И обязательной вакцинации мы избежим», – говорится в видеообращении Дмитрий Погорелого, опубликованном в Инстаграм.

Накануне ямальская коммунистка Елена Кукушкина обратилась к своим пользователям поддержать её призыв. «Мы требуем, чтобы вакцинация в нашем округе была не принудительная. В наших учреждениях не заставляли вакцинироваться, а чтобы она было добровольная», – заявила Кукушкина.

Дмитрий Погорелый заявил, что сам привился. Информацию о прививке Елена Кукушкина публично не озвучивала. По мнению политолога Виталия Погодаева, акция КПРФ больше походит на старт избирательной кампании. «Несколько раз коммунисты уже выходили на одиночные пикеты, но не смогли заручиться поддержкой жителей. В социальных сетях нет активных движений на тему вакцинации, кроме самих коммунистов. Пользователи, наоборот, обсуждают тему временного ограничения плановой медицинской помощи, что была и в прошлом году. Поэтому, по всей видимости, это может быть больше федеральной задачей КПРФ, не более. Тем более активность началась в период выдвижения основных кандидатов в ГосДуму», – прокомментировал эксперт.

Добавим, решение об обязательной вакцинации российские регионы принимают самостоятельно – с учетом эпидемиологической обстановки. По свежим данным, в ЯНАО 96 тысяч жителей привились полностью, 128 тысяч уже прошли первый этап вакцинации против коронавируса.

Салехард, Александр Никифоров

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