Первые пациенты с COVID-19 поступили в новый инфекционный госпиталь в Салехарде

В новый инфекционный госпиталь в Салехарде поступили первые пациенты с COVID-19. В медучреждении развёрнуто 100 коек. Там будут работать медики окружной клинической больницы.

Как сообщает «Новый День», ковид-госпиталь имеет сорок двухместных палат, десять одноместных и десять палат интенсивной терапии. На объекте есть все необходимое для постановки диагноза, обследования и лечения. Госпиталь может работать в автономном режиме. При строительстве госпиталя особое внимание уделили морозоустойчивости объекта.

Тем временем, к приему заболевших готовится аналогичный госпиталь на 200 мест в Новом Уренгое. На сегодняшний день в регионе порядка 800 коек, из которых свободными остаются около 100. В случае необходимости власти Ямала готовы создать дополнительные места.

Отметим, что накануне на Ямале было зарегистрировано 114 новых случаев covid-19. Из них 99 – это жители региона, 15 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 41 496.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 14.07.21

Дмитрий Погорелый указал коммунистам на пробелы в их антипрививочной кампании. / Ямал вошел в ТОП-30 страны в рейтинге заключительного этапа олимпиады школьников. / В Лабытнанги два большегруза не поделили дорогу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»