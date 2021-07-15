В Лабытнанги 8 полицейских наказаны за недостоверные данные в декларациях о доходах

В Лабытнанги 8 сотрудников полиции наказали за недостоверные данные в декларациях о доходах.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, надзорный орган в Лабытнанги проверил исполнение требований законодательства о государственной службе и противодействии коррупции территориальным ОМВД России.

Установлено, что в отдельных справках о доходах сотрудников полиции не были указаны сведения об открытых счетах в банках на себя и членов семьи, а также полученный доход супругов от выполнения оплачиваемых работ.

Прокурор города начальнику отдела полиции внес представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, 8 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Лабытнанги, Елена Васильева

Лабытнанги. Другие новости 15.07.21

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