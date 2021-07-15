На Ямале прокуратура добилась переселения 15 семей из аварийного жилья

На Ямале 15 семей из Тазовского района благодаря вмешательству прокуратуры подучили благоустроенное жилье.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа по ЯНАО, семьи в течение продолжительного времени проживали по договору социального найма в аварийном помещении, непригодном для проживания.

Прокурор направил в суд иски о возложении на администрацию поселка Тазовский обязанности предоставить гражданам жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям по договорам социального найма.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Ответчик обжаловал судебные решения в апелляционном порядке. Однако вышестоящий суд оставил их без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

После вступления решений в законную силу прокурор предъявил исполнительные листы в службу судебных приставов для принудительного исполнения органами местного самоуправления обязанности по обеспечению семей жилыми помещениями.

В настоящее время гражданам предоставлены благоустроенные квартиры.

Салехард, Александр Никифоров

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