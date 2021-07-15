Уралец приехал на Ямал, украл в магазине духи и косметику, а потом раздал незнакомым девушкам на улице

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении жителя Свердловской области.

5 июля 2021 года в ОМВД России по Пуровскому району обратился директор одного из магазинов города Тарко-Сале. Он сообщил о том, что неизвестное лицо, находясь в торговом помещении магазина, похитило с витрины парфюм и косметику. Ущерб составил около 18 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении чужого имущества. Им оказался ранее не судимый житель Свердловской области 1988 года рождения. Находясь в Тарко-Сале проездом, он украл из магазина парфюмерию и косметику, а потом подарил все это встречным девушкам на улице.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Тарко-Сале, Елена Васильева

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