На Ямале пятилетний ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна с третьего этажа

На Ямале полиция занимается расследованием обстоятельств выпадения из кона пятилетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЯНАО, вечером 13 июня 2021 года в ОМВД России по Пуровскому району поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что бригадой скорой помощи с тяжелыми травмами доставлен мальчик 2016 года рождения. Он выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже одного из домов города Тарко-Сале. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 34-летняя мать ребенка оставила его одного в вечернее время в комнате квартиры с открытым окном. Находясь без присмотра, ребенок забрался на подоконник и выпал из окна третьего этажа. В результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по заботе о здоровье своего ребенка, установленных Семейным кодексом Российской Федерации, мальчику по неосторожности была причинена физическая боль и телесные повреждения, которые в совокупности оцениваются как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ранее, данная семья в поле зрение правоохранителей не попадала, на профилактических учетах не состояла.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Мать ребенка, ранее не судимая, жительница Тарко-Сале, свою вину признает и раскаивается, в отношении нее избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.

Тарко-Сале, Александр Никифоров

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