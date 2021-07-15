На Ямале продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до конца сентября

В ЯНАО постановлением губернатора продлен режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Новый срок ограничений по COVID-19 будет действовать до 30 сентября 2021 года.

Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. При выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим.

Сохраняются ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров не должна превышать 50%. Предприятия общепита могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00.

Ограничивается посещение гражданами органов социальной защиты населения. Сроки действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальные программы, назначенные ранее, продлеваются до 30 сентября автоматически только на основании заявления, без подтверждающих документов.

Для въезда на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, проведенный не более чем за 3 дня до прибытия, сертификат вакцинированного против новой коронавирусной инфекции, или QR-код, полученный на Госуслугах. Ограничения не коснутся граждан, имеющих прописку в автономном округе, и несовершеннолетних.

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