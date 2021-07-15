Спасатели на Ямале проехали 35 километров по воде, чтоб спасти человека, а вызов оказался ложный

Ямальские спасатели отправились на «пьяный» вызов в пустой чум. Инцидент произошел накануне, 14 июля, в Тазовском районе: сотрудникам «Ямалспаса» поступило сообщение о том, что у человека отнимается рука.

«Помощь требовалась незамедлительно, трое наших ребят и фельдшер Тазовской райбольницы выехали на место. Путь неблизкий – 35 километров по воде на моторной лодке в одну сторону», – рассказал yamal1.ru начальник местного ПСО Сергей Крюкович. Удивление прибывших спасателей было велико: пострадавшего на месте не оказалось.

Выяснилось, что вызову предшествовало бурное алкогольное застолье. И когда у ямальца начала «отниматься» рука, его товарищ, не дождавшись приезда спасателей и медика, самостоятельно отправился в медучреждение.

«При этом вызов не был отменен. То есть служба сработала впустую. Убедительная просьба не поступать таким образом, ведь в то время, пока мы тратим драгоценное время, кто-то действительно может нуждаться в нашей помощи. А из-за таких выходок мы попросту можем не успеть», – заключил главный ямалспасовец Тазовского ПСО.

Тазовский, Александр Непомнящий

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