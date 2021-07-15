116 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 116 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 99 из них – зафиксировано у жителей региона, 17 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 41 612 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 714 ямальцев. У 68 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 34 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход от последствий ковида. Всего с начала пандемии от COVID-19 на Ямале умерло 444 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 15.07.21

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