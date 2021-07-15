300 тысяч штрафа получила УК в Тарко-Сале за сломанный козырек подъезда

Управляющую компанию из Тарко-Сале оштрафовали на 300 тысяч за сломанный козырек подъезда. Об этом сообщили в окружном департаменте Госжилнадзора. По мнению проверяющих, управдом халатно отнесся к своим обязанностям, это и привело к повреждению конструкции. Учитывая, что нарушение коммунальщики допустили не впервые, инспекторы назначили им штраф. Наказание возымело действие – недостатки устранены.

«Управляющие организации обязаны выполнять обязательства по управлению домом качественно и в срок. При повторных нарушениях по одной и той же статье грозят более серьезные штрафы и взыскания», – отметила заместитель директора департамента Инга Панчешная. Только за второй квартал этого года нерадивые управдомы оштрафованы почти на 3,5 миллиона рублей. Отметим, именно на некачественную работу УК в жилнадзор ямальцы жалуются чаще всего.

Тарко-Сале, Александр Непомнящий

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