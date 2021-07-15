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Четверг, 15 июля 2021, 13:30 мск

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На трассе под Муравленко насмерть разбился водитель легковушки

На трассе под Муравленко насмерть разбился водитель легковушки. Трагедия произошла сегодня, 15 июля, на подъезде к городу. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Лада-Веста» выехал на встречную полосу движения, чтобы объехать участок, где проходит ремонт дороги. Там легковушка врезалась в большегруз, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате аварии мужчина за рулем «Лады» погиб, а пассажир отечественной легковушки получил травмы.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 15.07.21

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