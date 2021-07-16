117 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 117 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 100 из них зафиксировано у жителей региона, 17 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 41 729 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 775 ямальцев. У 75 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 32 требуется поддержка аппаратов ИВЛ. За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 445 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 15.07.21

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