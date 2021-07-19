В Салехарде прокуратура принуждает мэрию расселить очередной аварийный многокварник

В Салехарде прокуратура принуждает администрацию города расселить аварийный многоквартирный дом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, речь идет о строении на улице Маяковского, 37. Жильцы многоквартирного дома несколько лет живут в аварийных условиях. Несущие фундамента, цокольного и чердачного перекрытий, несущие стены, инженерные системы деформированы.

Несмотря на крайнюю аварийность дома, органами местного самоуправления срок его отселения определен на 2026 год.

В этой связи прокуратура Салехарда направила иск в суд о понуждении администрации пересмотреть срок расселения граждан, а также провести в нем страховочные мероприятия по укреплению несущих конструкций.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.07.21

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