123 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 123 случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 104 из них зафиксировано у жителей региона, еще 19 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 42092 случая заболевания коронавирусом.

На текущий день в стационарах Ямала по поводу ковида находится на лечении 802 человека. У 74 человек болезнь проходит в тяжелой форме, 27 госпитализированным требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 на Ямале умерли 449 человек.

Салехард, Александр Непомнящий

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