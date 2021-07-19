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Понедельник, 19 июля 2021, 13:29 мск

Новости Ямал

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На этой неделе на Ямал могут поставить первую партию «Спутник Лайт»

На этой неделе на Ямал может поступить первая партия препарата «Спутник Лайт». Об этом в интервью «Ямал 1» сообщил главный врач окружного центра медпрофилактики Сергей Токарев. «Спутник Лайт» пообещали поставить в регионы. Поэтому мы ожидаем, что он может появиться и в Уральском федеральном округе. К сожалению, сказать о точных сроках мы не можем, поставки определяет и регулирует Минздрав», – рассказал медик. – Для ревакцинации этот препарат очень удобен, его нужно ставить один раз. Также он подходит уже переболевшим COVID-19».
Как напоминает «Ямал 1», в округе работают более 70 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники или на портале Госуслуг.

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