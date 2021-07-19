В Лабытнанги в спорткомплексах снова начали прививать от ковида

В спортивных комплексах Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) открыли пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила мэр города Марина Трескова на своей странице в «ВКонтакте», сообщает NEFT.

«С сегодняшнего дня возобновлена работа пунктов вакцинации в спорткомплексах «Авангард» и «Полярный». Мобильные бригады медиков примут всех желающих с понедельника по пятницу», – написала 19 июля Трескова. Она напомнила, что желающим поставить прививку нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и подтвердить учетную запись на портале госуслуг.

«Земляки, рост заболеваемости ежедневный. Врачи сутками борются за жизни людей. Вакцинация – самый эффективный способ защитить себя, родных, избежать тяжелого течения болезни и осложнений от коронавируса», – обратилась к лабытнангцам мэр. Она добавила, что уже поставила себе оба компонента вакцины, как и другие 4 тыс. 745 горожан.

Лабытнанги, Елена Васильева

Лабытнанги. Другие новости 19.07.21

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