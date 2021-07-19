На Ямал привезли еще 12 тысяч доз вакцины от ковида

На Ямал привезли очередную партию антиковидной вакцины. Накануне 12 300 доз поступило на окружной склад, расположенный в СПИД-Центре. Вакцина будет направлена в медицинские учреждения региона.

Всего с начала массовой иммунизации в регион доставлено свыше 140 000 доз вакцины против COVID-19.

Первым компонентом привито практически 134 000 человек, около 102 000 северян прошли полную вакцинацию, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В арктическом регионе организовано 77 прививочных пунктов в 13 муниципалитетах. Они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для горожан локациях. Перед процедурой пациентов обязательно осматривают врачи. Все точки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов без нарушения холодовой цепи.

В регионе режим повышенной готовности продлен до 30 сентября 2021 года. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. При выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.07.21

В Новом Уренгое заработал новый инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. / В Новом Уренгое за чистотой и пожарной обстановкой в лесах будут следить дроны. / В «тюменскую матрешку» придет жаркая и дождливая погода. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»