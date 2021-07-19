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Понедельник, 19 июля 2021, 22:53 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямал привезли еще 12 тысяч доз вакцины от ковида

На Ямал привезли очередную партию антиковидной вакцины. Накануне 12 300 доз поступило на окружной склад, расположенный в СПИД-Центре. Вакцина будет направлена в медицинские учреждения региона.

Всего с начала массовой иммунизации в регион доставлено свыше 140 000 доз вакцины против COVID-19.

Первым компонентом привито практически 134 000 человек, около 102 000 северян прошли полную вакцинацию, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

В арктическом регионе организовано 77 прививочных пунктов в 13 муниципалитетах. Они расположены не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для горожан локациях. Перед процедурой пациентов обязательно осматривают врачи. Все точки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов без нарушения холодовой цепи.

В регионе режим повышенной готовности продлен до 30 сентября 2021 года. Гражданам из групп риска и в возрасте старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. При выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м и масочный режим.

Салехард, Елена Васильева

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