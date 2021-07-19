В Новом Уренгое за чистотой и пожарной обстановкой в лесах будут следить дроны

В газовой столице Ямала решили задействовать беспилотник для обнаружения стихийных свалок в тундре. Сейчас специалисты Управления общественной безопасности готовятся к запуску – предполагается, что первый вылет состоится уже на этой неделе.

«Будем фиксировать геометки и отправлять туда людей и технику для уборки. Кроме того, дрон поможет выявить возможные возгорания в тундре и предотвратить пожар. На этой неделе, как только погода позволит, начнем эту работу», – сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов на своей странице в Instagram.

«Больной вопрос – стихийные свалки в близлежащей тундре. Сейчас пора пикников, а это новые мусорные россыпи, которые оставляют после себя отдыхающие. Наказываем рублем организации, которые экономят на утилизации отходов и отправляют свой хлам в тундру», – подчеркнул глава города.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 19.07.21

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