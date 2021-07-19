В Новом Уренгое заработал новый инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Сегодня в новый инфекционный госпиталь в Новом Уренгое разместили 120 больных коронавирусом. В корпусе расположили болеющих легкими и средними формами. В двухместных палатах для пациентов есть всё необходимое: кнопка вызова медицинского персонала, раздаточное окно, в каждой палате предусмотрен санузел и индивидуальная подача кислорода.

Здание, построенное по спецпроекту, отвечает всем санитарным нормам – медицинский персонал надежно защищен, красная и зеленая зона разделены шлюзом. Сестринский пост оборудован с учетом необходимости постоянной обратной связи с пациентами, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Сейчас в госпитале заняты 5 секторов, еще 2 остаются свободными. Госпиталь рассчитан на 200 пациентов.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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