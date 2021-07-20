В Муравленко расконсервировали ковид-госпиталь

В Муравленко вновь вернули к работе COVID-госпиталь. Это связано с ростом заболеваемости. Медики, впрочем, успокаивают: ситуация находится под полным контролем.

Подобная картина наблюдалась и минувшим летом: пациентов с коронавирусом теперь вновь будут лечить на базе детского отделения. Оно переехало в хирургическое. Инфекционный госпиталь рассчитан на 30 мест, свободными остаются более 20 коек. Они предназначены для тех, у кого болезнь протекает в лёгкой или средней формах. Тяжёлых пациентов по-прежнему будут доставлять в Ноябрьск.

«Мы в этом году закупили большую кислородную станцию иностранного производства. Сейчас её доставили на территорию больницы, там стоит большой контейнер. И сейчас готовим площадку под установку и монтаж этой кислородной станции», – рассказал yamal-media.ru главный врач Муравленковской городской больницы Олег Казаков.

Муравленко, Александр Непомнящий

Муравленко. Другие новости 20.07.21

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