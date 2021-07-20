166 рабочих «Салехарддорстроя» получили 7,8 млн долгов по зарплате через прокуратуру

166 работников «Салехарддорстроя» получили долги по зарплате благодаря вмешательству прокуратуры Ямала.

Надзорный орган провел проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности акционерного общества и установил, что перед 166 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за май текущего года на сумму более 7,8 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор города внес представление руководителю организации, а также возбудил дела об административных правонарушениях по частям 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена, работникам также выплачена соответствующая компенсация, виновные лица привлечены к ответственности.

Салехард, Александр Никифоров

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