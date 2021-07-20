На Ямале в суд ушло дело об утонувшем в реке младенце, выпавшем из лодки

Надымским Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, что в мае текущего года местный житель, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, взял на борт моторной лодки «Казанка-5М4» 7 пассажиров, в числе которых были четверо детей разного возраста. При этом у находившихся в лодке не было спасательных жилетов или нагрудников.

Плывя на лодке в направлении села Кутопьюган Надымского района, мужчина на одном из крутых поворотов реки не справился с управлением. Судно опрокинулось. Сам водитель и остальные пассажиры, в том числе трое детей, смогли самостоятельно выбраться из воды, а вот пятимесячный младенец – сын владельца лодки – утонул.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и активно сотрудничал со следствием.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 20.07.21

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