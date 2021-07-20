На Ямале заявили о готовности прививать беременных от ковида

На Ямале готовы начать вакцинацию беременных. Об этом в интервью «Ямал 1» (n24.ru) рассказал главный врач окружного центра медпрофилактики Сергей Токарев.

«Беременные – это группа риска. Надо понимать, что в мире есть весьма тяжелые случаи среди беременных по сравнению с другими группами, например, с кормящими мамами», – рассказал медик. Будущим мамам разрешено использовать «Спутник V».

Перед прививкой медики тщательно изучат здоровье женщины. «Именно это вакцина может применятся с соблюдением всех правил безопасности. На сегодняшний момент это, как правило, беременные во 2 и 3 триместре, не имеющие каких-либо дополнительных противопоказаний. То есть в каждом конкретном случае наши доктора тщательно подходят к этому вопросу», – подчеркнул Токарев.

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