Ямальцам создадут личные кабинеты, где будут отражены все их социальные льготы

Всем ямальцам до конца года сделают личные кабинеты: в сервисе будут отражены все меры поддержки гражданина, а также его несовершеннолетних детей, период их назначения, сроки перечисления. Также платформа позволит направлять важные уведомления ямальцам, например, о необходимости продлить выплату, представив заявление и документы.

«В сентябре для удобства жителей округа изменится порядок направления семей с детьми в реабилитационный центр «Большой Тараскуль» в Тюмени. Запланировать поездку можно будет на удобную дату. Для этого на нашем сайте будет запущен специальный сервис. Сейчас для поездки необходимо получить сертификат на оздоровление и дождаться своей очереди. Пока возможность выбора дат посещения центра отсутствует», – рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова, которую цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО.

Кроме того, теперь ямальцы смогут чаще ездить в реабилитационный центр: оздоровиться в учреждении можно раз в год, а не раз в три года, как это было ранее. Такую возможность имеют дети-инвалиды, дети из многодетных семей, состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях, а с этого года и сопровождающие их лица. В первом полугодии учреждение посетили около 500 человека, в том числе 298 детей. До конца года планируют оздоровиться еще 728 ямальцев.

Реабилитационное направление активно развивается и внутри региона. В округе уже работают два микрореабилитационных центра – в Новом Уренгое и Приуральском районе. В ближайшее время планируется открыть еще один в Лабытнанги. Воспользоваться помощью специалистов центров уже смогли 20 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Проводимая в регионе работа позволяет сделать помощь населению более адресной. Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым принято решение сохранить ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей пенсионерам, переезжающим в другие регионы. Сегодня выплату получают около 69 000 пенсионеров.

Округ поддерживает пенсионеров не только финансово, но и обеспечивает активный досуг для сохранения здоровья. В этом году на Ямале стартовал пилотный проект «Ямальское долголетие». В рамках программы бесплатные занятия по вокалу, плаванию, декоративно-прикладному творчеству с ямальцами проводят 22 партнера. Все они получили грант до 500 000 рублей на оказание услуг гражданам пожилого возраста. Апробация проекта проходит в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском районе. В случае положительного эффекта мероприятия внедрят по всему Ямалу. Заявочная кампания на получение гранта на следующий год начнется в конце августа.

Еще одна важная программа, призванная помочь ямальцам – социальный контракт. Граждане с доходом ниже прожиточного минимума могут выбрать одно из направлений поддержки: помощь в поиске работы, открытии или развитии бизнеса, ведении личного подсобного хозяйства. Сумма поддержки – от 17 707 рублей в месяц до 250 000 рублей единовременно. За полгода ямальцы заключили 135 соцконтрактов, около 70% – для поиска работы.

«Пока гражданин занимается поиском работы – ему выплачивается пособие в размере прожиточного минимума. После трудоустройства финансовая поддержка также сохраняется в течение трех месяцев – на время испытательного срока. Это помогает ямальцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию встать на ноги и почувствовать себя увереннее», – отметила Елена Карпова.

Во втором полугодии путем отбора определят поставщиков социальных услуг из некоммерческого сектора, которые будут предоставлять ямальцам соцуслуги в 2022 году. Это позволит гражданам заранее узнать об организациях и ИП, к которым можно обратиться за помощью: от приготовления пищи до психологической поддержки, уточняет пресс-служба губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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