Жители Ямала купили свыше 9 тысяч субсидированных авиабилетов

Свыше 9 тысяч субсидированных авиабилетов купили ямальчане в этом году. Льготную цену на перевозки авиакомпания компенсирует государство. Накануне стало известно о том, что правительство России выделяет 1,35 млрд рублей на субсидирование 46 авиамаршрутов. Соответствующее постановление о правилах субсидирования семейных авиаперелетов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В них, в частности, установлена предельная стоимость билетов – она не должна превышать 10 900 рублей.

Семейная поездка предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Среди определенных постановлением маршрутов есть и популярные среди ямальцев – из аэропортов Тюмени и Екатеринбурга. Таким образом, поездки северян в другие регионы страны станут еще более доступными. В совокупности с ямальскими мерами поддержки может получиться существенная экономия, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На Ямале сегодня действуют 34 межрегиональных маршрута, стоимость которых регулируется окружным бюджетом. На них установлена единая цена от 7 000 до 9 900 рублей в зависимости от направления. Чаще всего ямальцы летают в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург. Ямальские многодетные семьи сегодня приобретают билеты по цене в 2500 рублей на каждого ребенка. Эта мера поддержки на Ямале действует с апреля 2019 года. Инициатором ее принятия стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Семьям с детьми очень важно иметь возможность выехать на отдых по доступной цене. Третий год на Ямале работает программа льготных авиаперелетов для многодетных. Получаю много хороших отзывов от родителей. Раньше их расходы на дорогу доходили до 100 тысяч рублей, теперь сократились в несколько раз. Так, рост пассажиропотока на южных направлениях позволяет нам уже сегодня говорить о том, что в следующем году Ямал увеличит количество субсидируемых прямых рейсов из наших северных городов в аэропорты южных регионов – Краснодара, Сочи и Симферополя. Благодаря решениям о фиксированной стоимости авиабилета для детей из многодетных семей и субсидированию самых популярных маршрутов возможности для путешествий по стране у северян значительно выросли. Уверен, что аналогичное решение на федеральном уровне также покажет эффективность и расширит возможности семей летать по России на выгодных условиях», – прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

На сегодняшний день по льготной стоимости за весь период действия программы приобретено свыше 28 000 билетов. При этом количество перевозимых детей год от года растет. Если в первый год действия меры поддержки авиакомпания перевезла 8 319 детей, то в 2020 году, несмотря на пандемию, этот показатель превысил отметку в 10 000. С начала текущего года многодетные ямальцы приобрели уже 9 450 билетов.

Общий пассажиропоток на ямальских субсидируемых рейсах растет вместе с ростом числа льготных направлений. В 2017 году это было 109 000 человек, а по итогам 2020 уже 432 000.

С 2018 года на Ямале ежегодно увеличивается количество субсидируемых маршрутов. Полётная сеть выросла с 21 до 34 льготных межрегиональных маршрутов.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 20.07.21

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