На Ямале снова выявили 123 новых случая заражения COVID-19

В Ямало-Ненецком АО за сутки снова выявили 123 случая заражения коронавирусом – ровно столько же, сколько и в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба из новых заразившихся 101 – это жители региона, 22 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии на Ямале выявлено 42 215 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 801 ямалец. У 78 жителей региона болезнь протекает в тяжелой форме. 26 заболевшим требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 452 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

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