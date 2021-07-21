На Полярном Урале пройдет ультрамарафон в режиме трейл

На Ямале в третий раз пройдет полярный ультрамарафон «TransUral». Призовой фонд составит 270 тысяч рублей.

В этом году предложат новые варианты дистанций. Для самых выносливых в этот раз организуют командный забег с 18 по 21 августа в формате экспедиции – это дистанция в две петли на 170 километров, которые нужно пробежать за 72 часа. Организаторы отмечают, этот маршрут только для опытных бегунов.

Основная часть ультрамарафона состоится в течение двух дней. 21 августа пройдет «вертикальный километр» – это дистанция в 10 километров от железнодорожной станции Собь до вершины горы Поур-Кеу.

На следующий день, 22 августа, организуют три забега на 10, 30 и 50 километров. Гонка пройдет в формате линейного трейлового забега по горной местности. Планируется один общий старт и три раздельных финиша, сообщили в департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО. Все дистанции проходят по горным тропам и дорогам различной проходимости.

Напомним, что впервые ямальский ультрамарафон прошел в 2018 году в один день и собрал 114 участников. На следующий год добавили еще одну дистанцию и уже в течение двух дней марафон пробежали 200 человек.

В этом году из-за ограничения в округе количества участников массовых мероприятий на «ТрансУрал» отберут не более 150 бегунов. Жителям других регионов при въезде на Ямал необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на ковид или сертификат о вакцинации.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.07.21

На Ямале снова выявили 123 новых случая заражения COVID-19. / Жители Ямала купили свыше 9 тысяч субсидированных авиабилетов. / Ямальцам создадут личные кабинеты, где будут отражены все их социальные льготы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»