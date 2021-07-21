В ЯНАО спор вахтовиков закончился убийством

В Тазовском районе спор вахтовиков закончился убийством. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, 20 июля в кювете строящейся дороги на территории одного из месторождений Тазовского района обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как выяснилось в ходе следствия, вечером 19 июля между двумя рабочими-вахтовиками подрядной коммерческой организации произошел конфликт. В ходе него 35-летний мужчина ударил коллегу доской по голове. От полученных телесных повреждений житель Кемеровской области скончался на месте.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Оно возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 21.07.21

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