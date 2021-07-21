За сутки на Ямале зафиксировано еще 124 случая COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 124 новых случая COVID-19. Из них 108 жители региона, 16 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 42 339.

По последним данным, в больницах округа под наблюдением врачей находится 819 ямальцев, в том числе 87 – в тяжелом состоянии, 30 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 2 летальных исхода от последствий коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 на Ямале умерли 454 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

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