Водитель, совершивший смертельное ДТП в ЯНАО, отделался штрафом

Водителю, который на трассе Сургут – Салехард совершил ДТП, судом назначен штраф в 60 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Ямала.

Подсудимый двигался на автомобиле в районе Губкинского на высокой скорости. При совершении обгона водитель столкнулся с автомобилем ВАЗ, который отбросило в сторону, где он столкнулся с другой машиной. «В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался, а его трехлетний пассажир получил многочисленные телесные повреждения», – добавили в силовом ведомстве. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть.

Подсудимый признал свою вину и возместил материальный и моральный вред потерпевшим. Губкинский районный суд прекратил уголовное дело и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей. В прокуратуре с этим не согласились.

«Судом не в полной мере учтены последствия совершенного преступления в виде смерти взрослого человека и причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку», – отметили в ведомстве, добавив, что штраф не освобождает от решения вопроса об уголовной ответственности. Прокурор обжаловал судебное решение в апелляционном порядке, а суд согласился с высказанной позицией.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 21.07.21

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