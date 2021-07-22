В Ноябрьске женщина обварилась в луже с кипятком

В Ноябрьске женщина получила травмы, упав в лужу с кипятком. ЧП случилось прямо в центре города. У пострадавшей зафиксированы ожоги кистей рук, стоп, голени и живота первой и второй степени. С места происшествия её доставили в больницу. Сейчас женщина находится в стационаре.

Лужа с горячей водой образовалась на улице Холмогорской в результате порыва инженерных сетей. Место коммунальной аварии было огорожено сигнальной лентой. Как 54-летняя женщина оказалась в опасном периметре – пока неясно. Полицейские проводят проверку по факту инцидента.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 22.07.21

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