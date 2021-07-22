Прокуратура возбудила дело на нерадивого отца, который не платил алименты

На Ямале прокуратура возбудила уголовное дело в отношении отца, который не платил алименты.

Установлено, что судебными приставами на основании решения суда в отношении местного жителя возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должник, будучи трудоспособным, алименты не платил. В 2020 году за уклонение от уплаты алиментов он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Однако должных выводов для себя он не сделал, продолжил не выплачивать алименты, мер к трудоустройству не принял, иной помощи ребенку он также не оказывал. Общая сумма неуплаченных средств составила более 90 тыс. рублей.

В этой связи прокурором города материалы проверки направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ямальской прокуратуры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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