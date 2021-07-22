123 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 123 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 110 из них зафиксировали у жителей региона, 13 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе ковид выявлен у 42 462 человек.

В ямальских больницах находится 870 человек с лабораторно подтвержденным ковидом. У 87 из них болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 29 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 летальных исхода от последствий коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 456 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 22.07.21

Прокуратура возбудила дело на нерадивого отца, который не платил алименты. / «Пока одевался, надо мной вспыхнул потолок»: в ночном пожаре в Газ-Сале погибли домашние животные. / В Ноябрьске женщина обварилась в луже с кипятком. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»