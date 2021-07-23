«Об этом умолчали»: новая лыжная база Салехарда разваливается после первой зимы

В Салехарде из-за «зимнего» строительства на новой лыжной базе возникли проблемы. Представители окружного депспорта признались в наличии ряда недоработок, выявленных после ввода объекта в эксплуатацию, сообщает n24.ru.

Ямальцы пожаловались на качество быстровозводимых модульных зданий, которые набирают популярность на Ямале из-за легкости сборки. В частности, недовольство выразили жители Салехарда: по их словам, лыжная база, открытая чуть больше полугода назад в окружной столице, совершенно не отвечает необходимым требованиям.

«Весна показала, что качество оставляет желать лучшего: крыша течёт, содержимое канализации всё на поверхности, конечно же, об этом умолчали. Если одновременно запустить несколько тренажёров, отключается электричество, видимо, нагрузку не выдерживает. Да, и тренажеры скорее всего старенькие, новые, видимо, установили в другом месте. Если написана заданная скорость 20 км/ч, значит, она и должна столько выдерживать, а не останавливаться автоматически на 18», – негодует спортсмен Константин Дьяков.

На обращение отреагировали чиновники. Представители профильного департамента отрицать наличие проблем не стали. Выяснилось, что виной всему – снег.

«При монтаже здания лыжной базы в зимнее время на места стыков попал снег. В связи с таянием удалить снег полностью не представлялось возможным. В июне произведено переподключение объекта к новой электроподстанции для повышения пиковой нагрузки на внутренние электросети. Проблем с канализацией на сегодняшний день не возникало. База находится на гарантийном обслуживании, все недочёты устраняются по мере их выявления», – отметили в окружном депспорта.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 22.07.21

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