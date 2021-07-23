В Новом Уренгое хозяева отдали кота на растерзание бездомным собакам. Молодой британец погиб в считанные минуты, сообщили волонтеры центра помощи «Подари мне Жизнь». Останки растерзанного животного общественники нашли на территории приюта, кота просто швырнули через забор, в вольер с псами на передержке.

«Чем вам так не угодил кот, что вы таким образом решили от него избавиться? Неужели это был самый простой путь решения вашей «проблемы»?», – обратились к нерадивым владельцам волонтеры.

Поступок вызвал шквал критики со стороны местных жителей. Люди даже подняли вопрос о необходимости установить в приюте видеонаблюдение, дабы исключить повторение таких ситуаций. Общественники же призвали горожан к благоразумию.

«Псы, выброшенные из окон, коты, подброшенные под гаражи, под ворота, через ворота, выброшенные в лесу… Стоп! Хватит!», – написали представители Центра.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 23.07.21

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