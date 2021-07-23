125 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 109 из них зафиксировали у жителей региона, 16 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 42 587 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 878 ямальцев. У 94 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 33 требуется поддержка аппаратов ИВЛ. За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 летальных исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 458 ямальцев.

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