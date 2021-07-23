Синоптики спрогнозировали для Ямала холодный август

Средняя температура в ЯНАО в следующем месяце будет ниже нормы на один градус. При этом уже со второй декады по ночам она может опускаться ниже нуля.

Погода в конце лета 2021 года, как ожидается, будет переменчивой – циклоны будут сменять антициклоны. Поэтому синоптики не исключают температурных рекордов: столбики термометров могут подняться до отметки почти в 30 градусов. Но жара быстро сменится на холод.



Первые заморозки на Ямале ожидаются по ночам во второй декаде августа. Следы оставят и дожди, как кратковременные, так и длительные, местами с грозами. Однако осадков выпадет в пределах нормы.

«В первой декаде колебания температуры воздуха ночью составят от плюс 12-17 до 3-8 градусов. Днем – от 22-27, до 15-20. Во второй и третьей декадах ожидается температура ночью от 7-12 градусов до минус одного – плюс четырех. Днем – от 15-20 до 7-12», – рассказала Елена Азаренкова врио начальника отдела метеопрогноза Ямальского ЦГМС.

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