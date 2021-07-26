С начала пандемии на Ямале провели более 1,7 миллионов тестов на COVID-19

В ЯНАО провели 1,76 миллиона тестов на COVID-19. Если соотнести эту цифру с количеством людей проживающих в арктическом регионе, то каждый ямалец прошел тестирование уже более трех раз. По мнению первого заместителя директора окружного департамента здравоохранения Марии Захаровой, сплошное тестирование выявляет инфекцию в самом начале развития болезни и помогает обнаружить бессимптомных пациентов, тем самым уберегая от заражения других.

Тесты проводятся во всех муниципальных образованиях Ямала, задействована 21 лаборатория. ЯНАО одним из первых в России применил метод сплошного тестирования, который всецело себя оправдал. Это дает эпидемиологам возможность делать прогнозы на месяцы вперед и показывает картину дальнейшего развития инфекции.

В то же время, в период летних отпусков Ямал набрал высокие темпы вакцинации, приблизившись к 60-процентному порогу популяционного иммунитета. На сегодня 58% ямальцев, допущенных к массовой вакцинации, начали прививочный цикл, около 46% – получили сертификаты.

Салехард, Александр Непомнящий

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