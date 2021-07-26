129 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили еще 129 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 113 из них приходится на жителей региона, 16 – на вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии на Ямале было выявлен 42 971 случай заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 958 человек. У 111 пациентов болезнь проходит в тяжелой форме, 42 больным требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 463 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 26.07.21

С начала пандемии на Ямале провели более 1,7 миллионов тестов на COVID-19. / Уральских губернаторов проверили на устойчивость. / На Средний Урал надвигаются сильные дожди с крупным градом и ураганным ветром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»