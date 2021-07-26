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Понедельник, 26 июля 2021, 12:09 мск

Новости Ямал

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129 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили еще 129 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 113 из них приходится на жителей региона, 16 – на вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии на Ямале было выявлен 42 971 случай заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 958 человек. У 111 пациентов болезнь проходит в тяжелой форме, 42 больным требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 летальный исход. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 463 ямальца.

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