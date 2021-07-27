В Губкинском произошла перестрелка. Три человека пострадали

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины стрельбы в Губкинском. В ходе инцидента пострадали три человека, в том числе владелец травматического пистолета, открывший огонь. Один из раненых сейчас находится в реанимации.

Кровавую разборку в городе устроили накануне вечером. По предварительным данным, она произошла между предпринимателями. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 26.07.21

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