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Вторник, 27 июля 2021, 10:54 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

В Губкинском произошла перестрелка. Три человека пострадали

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины стрельбы в Губкинском. В ходе инцидента пострадали три человека, в том числе владелец травматического пистолета, открывший огонь. Один из раненых сейчас находится в реанимации.

Кровавую разборку в городе устроили накануне вечером. По предварительным данным, она произошла между предпринимателями. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 26.07.21

129 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / С начала пандемии на Ямале провели более 1,7 миллионов тестов на COVID-19. / Уральских губернаторов проверили на устойчивость. Читать дальше

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