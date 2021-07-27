На Ямал доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Ямал получили первую партию вакцины «Спутник Лайт». Всего в округ поступил 1484 дозы вакцины. Планируется, что они вскоре отправятся в муниципалитеты, сообщили в пресс-служба администрации губернатора региона.

Напомним, «Спутник Лайт» – облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», который был разработан специалистами центра им. Гамалеи.

Процедура вакцинации отличается количеством этапов: «Спутник Лайт» не требует введения второй дозы препарата.

Отметим, что в регионе продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привито более 140 тысяч ямальцев, вторым – около 111 тысяч жителей.

Пройти вакцинацию в Ямало-Ненецком автономном округе можно в 78 прививочных пунктах, все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и расположены в удобных для граждан локациях.

Салехард, Александр Непомнящий

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