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Вторник, 27 июля 2021, 10:54 мск

Новости Ямал

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На Ямале первые 200 человек прошли ревакцинацию от ковида

На Ямале началась процедура ревакцинации населения от коронавирусной инфекции нового типа. На процедуру попадают люди, прошедшие вакцинацию полгода назад.

Прививку можно получить в любом из 78 прививочных пунктов, работающих в округе. Записаться на процедуру можно на портале «Госуслуги» или по телефону контакт-центра медицинской организации.

«По всей стране наблюдается подъем заболеваемости. До стабилизации ситуации с распространением коронавируса Министерством здравоохранения РФ рекомендовано повторно прививаться каждые шесть месяцев. Когда ситуация нормализуется, для поддержания достаточного для защиты организма уровня антител, прививку нужно будет повторять один раз в год», – рассказала Мария Захарова, первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения.

Повторно привиться можно любой вакциной. Сегодня их три на выбор: «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ГамКовидВак» («Спутник V»).

«Ревакцинация позволяет максимально подготовить иммунную систему ко встрече с новым опасным штаммом коронавируса, обладающим большей способностью к заражению. К сожалению, именно мутировавший вариант «дельта» вытеснил к нынешнему дню все остальные штаммы. Для создания надежного барьера от него необходим более высокий титр вирус-нейтрализующих антител, что и является целью повторной вакцинации», – рассказал Сергей Токарев, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции началась на Ямале в октябре 2020 года. За время прививочной кампании полный курс вакцинации прошли более 110 000 граждан, первым компонентом привились 140 000 ямальцев, напомнили в пресс-службе администрации губернатора ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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