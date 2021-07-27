За сутки на Ямале зафиксирован еще 131 случай COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрирован 131 новый случай COVID-19. Из общего числа заболевших 121 – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 43 102.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 942 ямальца, в том числе 110 в тяжелом состоянии и 42 – на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 2 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 465 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 27.07.21

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